Il Milan voleva Sarri prima di Conceicao? L’ex Lazio risponde così

" Se ho ricevuto offerte? Più di una e da continenti diversi, anche una ricchissima dall’Arabia". Così Maurizio Sarri , ex allenatore tra le altre della Lazio, ha parlato del suo futuro, parlando anche delle voci sul Milan . Ecco le sue parole a 'Il Corriere della Sera': "Nessuna proposta mi ha fatto scattare quel clic interiore per rimettermi in gioco".

Milan, il primo obiettivo era Sarri? L'allenatore risponde alle voci di mercato

Sarri continua: "Cosa serve per procurarmi entusiasmo? Un grande progetto. Ho lavorato in squadre importanti negli ultimi 10 anni, ora spero di ricevere la chiamata giusta, così da far accendere la scintilla. Sennò sto fermo. Vero che ho rifiutato un contratto di 6 mesi al Milan prima di Conceicao? Non rispondo, le dico solo che in generale ho ricevuto proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare. Dove mi sentirei a mio agio? Nel campionato italiano, che è casa mia e il torneo più adatto alle mie caratteristiche. Poi in Premier dove si respira un clima unico".