Juventus-Milan, sfida anche sul mercato: chi si è mosso meglio?

Ai microfoni di Tuttosport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic è tornato a parlare del clamoroso blackout subito nella seconda parte della scorsa stagione e che ha spento i sogni scudetto dei rossoneri, compromettendo anche la qualificazione in Champions League. Un'analisi senza filtro che ripercorre i momenti chiave della flessione rossonera.

Milan, Pavlovic sulla scorsa stagione

"È una cosa difficile da spiegare, anche io non capisco ancora oggi cosa sia successo col Cagliari all'ultima giornata: eravamo in casa, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra già salva. Come diceva Allegri, il calcio l’ha inventato il Diavolo."

Il tutto è iniziato, però, dal match contro la Lazio, arrivato proprio dopo la grandissima vittoria nel derby con gol di Pervis Estupinan:

Penso comunque che tutto sia cominciato dalla sconfitta con la Lazio dopo la vittoria nel derby di ritorno. Era la partita decisiva per provare a rientrare in lotta per lo scudetto, invece abbiamo perso e credo ci sia stato contraccolpo mentale."

In chiusura, il difensore ha voluto ammettere un palese calo di concentrazione legato alla fortissima convinzione di avere la champions League ormai in tasca:

"Inoltre pensavamo comunque di essere certi di entrare in Champions e abbiamo abbassato la concentrazione".

Parole che fotografano uno dei problemi principali del Milan nel finale della scorsa stagione: dopo essere partiti molto positivamente ed aver effettuato una prima parte di stagione molto buona, la squadra ha progressivamente perso terreno, arrivando all'ultima giornata senza riuscire a conquistare l'obiettivo minimo stagionale: una semplice qualificazione In Champions League.