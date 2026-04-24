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Il doppio ex Serena: “Milan-Juventus? Rossoneri in difficoltà, ecco cosa mi aspetto domenica sera”

Le parole di Aldo Serena a 'Tuttosport' su Milan-Juventus
Intervistato da 'Tuttosport' il doppio ex di Milan e Juventus Aldo Serena ha parlato del big match in programma domenica sera a 'San Siro'
Redazione

Domenica 26 aprile, allo stadio 'San Siro' di Milano andrà in scena il big match della 34^ giornata Milan-Juventus, fondamentale per entrambe le squadre per dare una spallata netta, forse decisiva, in chiave corsa Champions League. Ai rossoneri mancano infatti solo 7 punti nelle prossime cinque gare, mentre con una vittoria i bianconeri aggancerebbero il Diavolo dopo un campionato intero passato alle spalle.

Per l'occasione, 'Tuttosport' ha intervistato Aldo Serena, doppio ex di Milan e Juventus che ha provato a dare una sua interpretazione al match di domenica sera.

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«Chi ha più da perdere? Direi il Milan. Nelle ultime uscite – compresa la vittoria con il Verona – mi è sembrata una squadra davvero in difficoltà. Non comanda la partita e non dà mai l’impressione di saper mettere sotto l’avversario con violenza. La Juventus, invece, dall’arrivo di Spalletti, ha imparato a farlo. Motivo per cui il canovaccio del match dovrebbe vedere i bianconeri all’attacco, con un pressing costante nella metà campo avversaria e, viceversa, un Milan che si chiuderà a riccio per provare a sfruttare le ripartenze».

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