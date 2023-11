Sembra ormai questione solo di tempo per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese potrebbe presto ritornare in rossonero, non in veste di giocatore, naturalmente, ma in quelle da dirigente. Ibra potrebbe dare una mano al club, specialmente nel rapporto tra la dirigenza e i calciatori, ma potrebbe essere anche un uomo RedBird.