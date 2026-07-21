Ibrahimovic saluta Fox Sports: "Questa è stata la prima e l'ultima volta per me"

Ibrahimovic ad Haaland: "Ecco perché io sono miliardario e tu no"

Si sono chiusi i Mondiali del 2026 con la Spagna che ha trionfato ai supplementari contro l'Argentina: decisiva la zampata di Ferran Torres in una partita totalmente dominata dagli spagnoli. Non solo il campo, si è chiusa anche l'avventura (almeno per ora) televisiva di Zlatan Ibrahimovic.

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Ibrahimovic annuncia l'addio in diretta a Fox Sports

Lo svedese ha annunciato ufficialmente il suo addio al ruolo di opinionista TV. La presenza dell'ex attaccante svedese nei palinsesti americani ha destato grande interesse e attenzione, sia negli Stati Uniti sia in Europa.

Durante la diretta di Fox Sports, Ibrahimovic ha preso la parola lasciando lo studio subito dopo il fischio finale dell'ultimo atto del torneo con un bel discorso:

"Ho parlato molto nell'ultimo mese e mezzo, quindi queste saranno le mie ultime parole. Grazie Alexis, grazie Thierry, grazie Rebecca: è stato un assoluto piacere condividere questo studio con voi, me lo avete reso facile. Voglio ringraziare l'America. Voglio ringraziare tutte le altre persone che non vedete dietro le quinte. Non ricordo tutti i loro nomi come quello di Thierry. Spero che tu, America, ti sia divertita tanto quanto me. E questo è anche il mio addio allo studio. Questa è stata la prima e l'ultima volta per me, quindi stammi bene, mondo".

Il successo dell'esperimento e il futuro nel Milan

L'addio di Ibrahimovic segna la fine di un percorso mediatico importante per l'emittente statunitense, capace di raccogliere milioni di spettatori.

I punti chiave dell'esperienza americana di Zlatan:

Esperimento di successo: Fox Sports è riuscita a coprire un evento globale come i Mondiali 2026 con grandi personaggi e leggende presenti in studio.

Fox Sports è riuscita a coprire un evento globale come i Mondiali 2026 con grandi personaggi e leggende presenti in studio. Autonomia decisionale: come al solito è Ibrahimovic a prendere le decisioni sul proprio futuro, senza farsi influenzare da contratti o pressioni esterne.

E ora? Vedremo quale ruolo avrà il consulente di RedBird nella stagione del Milan che sta per iniziare a Milanello sotto la guida di Ruben Amorim.