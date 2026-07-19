"Devono fermare questa cosa": la furia di Ibrahimovic in diretta TV sul mercato

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il mercato internazionale continua con operazioni sempre più importanti: più di 100 milioni spesi dal Tottenham per strappare Sandro Tonali al Newcastle. Altra operazione che farà e ha fatto tanto discutere è l'acquisto da parte del Chelsea del trequartista inglese Morgan Rogers. All'Aston Villa la bellezza di 117 milioni di sterline, quasi 140 milioni di euro per il club inglese.

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L'attacco frontale di Zlatan Ibrahimović in diretta TV

"Devono fermare questa cosa immediatamente, non è possibile che ogni giocatore valga cento milioni di sterline, sta diventando fuori controllo, a dire il vero. Non è possibile che ogni giocatore dopo una buona stagione valga £100m, mi chiedo quanto varranno Lamine Yamal, Vinicius e Michael Olise se Rogers costa £117m, questa cosa deve finire".

Il divario economico con la Serie A e il peso dei cartellini

, ancora impegnato con Fox Sports nel ruolo di opinionista dei Mondiali 2026, ha parlato così di questa operazione di mercato:Le cifre astronomiche di queste ultime operazioni non sono semplici eccezioni, ma una conferma di come la Premier League viaggi su un altro pianeta dal punto di vista economico, specialmente se rapportato alla Serie A.

Spendere circa 140 milioni di euro per un talento emergente mette in evidenza delle valutazioni molto alte nel campionato inglese, specialmente per:

i calciatori nazionali ,

, le giovani promesse e

e i top player consolidati.

Un fattore che fa schizzare le valutazioni alle stelle. Le dure parole di Zlatan Ibrahimović da Fox Sports toccano un punto importante di questa situazione: il rischio concreto di una svalutazione del merito sportivo. Se una sola ottima stagione è sufficiente per toccare la quota psicologica dei 100 milioni di sterline, il mercato della Premier League rischia di perdere qualsiasi tipo di valutazione valutazioni oggettive e che rispecchino quanto visto sul campo.