Serve decidere in fretta—
L'analisi di Bellucci tocca un nervo scoperto della gestione di RedBird, il vuoto di potere presente in questo momento nel Milan, rappresenta anche le deludenti prestazioni in campo della squadra viste sul finale della scorsa stagione. Il confronto con la vecchia guardia dirigenziale, capace di portare la società sul tetto del mondo, evidenzia lo smarrimento di un Milan che non riesce più a trovare la sua identità vincente. Con la seconda metà di giugno ormai inoltrata, Gerry Cardinale non può più permettersi di perdere tempo: la scelta del nuovo allenatore e il completamento dell'organigramma sono passaggi obbligati anche per sbloccare un calciomercato che ad oggi è completamente bloccato, quando le altre della Serie A corrono.
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