Il clima di incertezza che avvolge in questo momento il Milan (leggi qui), continua a suscitare dubbi tra i tifosi e anche tra gli addetti ai lavori, preoccupati per i ritardi: il Milan non ha ancora ufficialmente un nuovo allenatore e una nuova dirigenza. Siamo già nella seconda metà di giugno e il Diavolo sta rischiando sempre di più con il tempo che passa e la programmazione che sarà per forza di cose fatta con poco tempo a disposizione. L'ex calciatore Claudio Bellucci ha parlato della situazione in casa Milan a Maracanà di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole.