Hauge svela: “Haaland mi ha consigliato il Milan. Sul suo arrivo…” | News

Jens Petter Hauge , calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Ecco le parole di Hauge: "Vorrei dare il mio contributo alla squadra e fare anche gol. C'è ancora spazio per migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente".

Su Haaland : "Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto bene. C'erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato del Milan e lui me l'ha consigliato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene".

Sul possibile arrivo di Haaland in Italia: "Penso che avrebbe tutte le qualità per giocare in Italia, si troverebbe molto bene qui perchè è molto forte e veloce". Intanto il Milan pensa a Insigne. Ecco come stanno le cose.