Mercato Milan – La visita di Pisacane non era legata a Insigne | News

Secondo le ultime indiscrezioni, la visita a Casa Milan di Vincenzo Pisacane non era legata a Insigne ma per un altro dei suoi assistiti

Stando a quanto riferito da Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, il motivo della visita a Casa Milan da parte di Vincenzo Pisacane non riguardava Lorenzo Insigne ma un altro dei suoi assistiti. Il calciatore in questione è l'esterno dell'Inter Danilo D'Ambrosio. L'ex giocatore del Torino è in scadenza di contratto a giugno e i nerazzurri non hanno ancora avanzato un'offerta di rinnovo al classe '88. Come ben si sa, il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez e il profilo del 32enne napoletano potrebbe fare al caso dei rossoneri.