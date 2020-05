Hagi: “Sacchi mi voleva al Milan. Ecco perché andai al Real Madrid”

MILAN NEWS – Gheorghe Hagi, classe 1964, è stato il giocatore rumeno più forte di tutti i tempi: soprannominato il ‘Maradona dei Carpazi‘, in carriera, ha indossato le maglie di Steaua Bucarest, Real Madrid, Brescia (per due stagioni, dal 1992 al 1994, un anno in Serie A ed un anno in Serie B), Barcellona e Galatasaray.

Hagi è stato il condottiero della Romania ai Mondiali di USA 1994, quando arrivò ai quarti di finale, nonché capocannoniere di tutti i tempi della sua Nazionale, con 35 gol, al pari di Adrian Mutu. Attualmente, allena in patria, il Viitorul Costanza, compagine che dirige per la sesta stagione consecutiva.

Intervistato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Hagi ha raccontato come, nell’estate 1990, prima del suo trasferimento dalla Steaua Bucarest al Real Madrid, avrebbe potuto vestire la maglia del Milan, poiché cercato dall’allora tecnico del Diavolo, il ‘Profeta di Fusignano‘ Arrigo Sacchi.

“E’ vero, ci sono stati alcuni contatti, quando Ruud Gullit aveva un guaio fisico. Non ti nascondo che mi inorgoglì il fatto che Sacchi stesse pensando a me per farmi giocare in quella squadra di fenomeni. Poi invece successe che tutto saltò. O meglio uno del Milan arrivò a Bucarest, ma non era una figura di prim’ordine, mentre per il Real Madrid venne a parlare con me addirittura il Presidente Ramón Mendoza, che da subito mi evidenziò la sua grande stima e quella della sua società“.

“Tu al mio posto dove saresti andato? Comunque, fu una scelta difficile, perché in quei giorni ero un 10 importantissimo per tutto il mondo del calcio – ha concluso Hagi -. Mi volevano anche le più grandi squadre inglesi e tedesche. Alla fine premiai il fatto che un grandissimo personaggio come Mendoza si era scomodato per raggiungere la Romania e convincermi ad arrivare al Real Madrid”. ECCO LE RICHIESTE DI RALF RANGNICK PER ACCETTARE LA PANCHINA DEL MILAN >>>