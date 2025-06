Gyokeres sul suo futuro: “Difficile dire se resterò, vedremo questa estate”

Viktor Gyökeres ha concluso una stagione semplicemente straordinaria con lo Sporting. Il giovane svedese, che in passato era stato accostato anche al Milan come possibile obiettivo di mercato, ha messo a segno l'impressionante cifra di 53 gol e 13 assist in 51 presenze , dimostrando una capacità realizzativa fuori dal comune. Il giovane ha voluto esprimere delle parole sul suo futuro, commentando anche l'interesse dell'Arsenal. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sul suo futuro e sull'interessamento dell'Arsenal: "Vedremo. È difficile dire se resterò, non si sa mai cosa succederà quest'estate. Per me è impossibile dire altro." Non ne ho idea, ero concentrato su queste partite, non volevo pensare ad altro. Se qualcosa è vero... lo vedremo quest'estate".