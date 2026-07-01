Ruud Gullit ha rilasciato un'intervista all'emittente statunitense 'NY Sportsday'. L'ex centrocampista olandese si è espresso sul momento storico del Milan, analizzando il possibile impatto di Amorim con il mondo rossonero, prima di passare a Christian Pulisic e Rafael Leao.

La storia d'amore tra Gullit e il Milan

Ex Milan, l'intervista a Ruud Gullit

“Ormai nel calcio non mi sorprende più nulla. Ho visto tanti allenatori senza grandi risultati sulla carta ottenere comunque panchine di primissimo livello. A me interessa solo una cosa: che il Milan faccia bene. Negli ultimi tempi siamo stati troppo lontani dal nostro vero livello. Se ad Amorim verrà dato tempo? Nel calcio è difficilissimo restare sempre al top. Ci vuole pazienza. Oggi vediamo molti proprietari americani che provano a portare una filosofia diversa nel calcio, ma non sempre questa strategia funziona”.

Le parole di Gullit su Pulisic

“Pulisic ha fatto una stagione super al Milan. In molte occasioni ha salvato la squadra con le sue giocate geniali, è un giocatore di grandissima qualità. Spero davvero che Amorim lo schieri titolare. Io però sono sempre molto cauto su questi aspetti. Prima devi guardare i giocatori che hai in rosa, poi costruisci la tattica adatta a loro. Se provi a imporre subito un sistema di gioco mai usato prima, rischi solo di togliere fiducia alla squadra. È una mossa molto pericolosa”.

I dubbi su Leão

“Su Leão c'è un unico grande dubbio. Ha tutto, il suo talento è indiscutibile. Il punto è se ha la fame necessaria per esprimersi sempre al massimo. Ogni volta che pensi che sia uscito dal momento no, finisce per bloccarsi di nuovo. Dipende solo ed esclusivamente da lui, non si possono cercare scuse o dare la colpa ad altri. Le qualità ci sono, deve decidere lui se vuole sfruttarle al cento per cento. Ho letto delle voci sull'Inghilterra. Ovunque vada, però, dovrà fare un salto di qualità mentale. Non sarà una passeggiata, e non può sempre scaricare le colpe sugli altri”.