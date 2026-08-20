Griglia Scudetto, per Sabatini Inter strafavorita. Milan? Al quinto posto: l'analisi

L'analisi di Sandro Sabatini su calciomercato.com: Inter in pole per lo Scudetto, poi Roma, Juventus e Napoli. I dubbi sul Milan di Ruben Amorim
Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan
Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio della Serie A 2026-27. Con un mercato ancora aperto (si chiude il prossimo primo settembre) è ancora difficile fare pronostici. Il giornalista Sandro Sabatini ha scritto un pezzo sul sito calciomercato.com preparando una sorta di griglia Scudetto. Favorita è l'Inter, ecco perché:
"Minaccia addirittura di fare un campionato a parte. Stones e Pavard migliorano Acerbi/De Vrij e Darmian in difesa, mentre a centrocampo Curtis Jones promette di diventare l’arcobaleno di un reparto forse un po’ nuvoloso negli ultimi tempi. Sulla carta non c’è storia. Sul campo si vedrà".
Secondo Sabatini la Roma al momento è al secondo posto, mentre la Juventus al terzo e il Napoli al quarto posto.
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Il Milan di Ruben Amorim parte in quinta posizione: l'analisiE il Milan? Per il giornalista al momento parte al quinto posto. Ecco la sua analisi sui rossoneri:
"Forse è troppo prudente come previsione. E in effetti ci sarebbe la tentazione di riaccendere il fuoco della passione rossonera, con i costosissimi acquisti di Gonçalo Ramos (ottimo: lo voleva anche Allegri), Gila (perfetto: l’aveva già preso Tare) e Moreira (ha talento, seppure alterno). La strategia trumpiana di (Donald) J. Cardinale è chiara: invadere la lotta scudetto attraverso il calcio dominante di Amorim. Per acquisire convinzione, sarà importante l’approccio iniziale, che due anni fa fregò Fonseca".
Gli investimenti di Cardinale e il primo test contro il TorinoCome sempre sarà il campo a parlare: al momento il Milan ha lavorato molto bene sul mercato portando ad Amorim tre colpi chiave per il suo 3-4-2-1. Gila per la difesa, Moreira per le fasce e Ramos per l'attacco. Un investimento da più di 150 milioni di euro senza cessioni pesanti, sintomo che Cardinale ora punta ai risultati sul campo e vuole vincere. Servirà un grande lavoro da parte di Amorim: contro il Torino il primo vero test della stagione.
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