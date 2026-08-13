Ospite del consueto appuntamento con 'incudine e martello', il format trasmesso sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha voluto tracciare un'analisi senza peli sulla lingua legata alla situazione attuale in casa Milan.

Milan, Sabatini: "La squadra è buona ma..."

"Secondo me la squadra è buona con un difensore, con un centravanti, però che ne so io poi quali sono le sensazioni dello spogliatoio nei confronti della società"

Al centro del suo intervento, oltre alle dinamiche di mercato a al valore tecnico della rosa, c'è soprattutto la figura della dirigenza e l'impatto che la leadership societaria esercita sul gruppo e sull'allenatore. Secondo Sabatini il valore della rosa rossonera è indiscusso, ma ovviamente necessita di alcuni innesti mirati per fare il salto di qualità definitivo.

Il punto più importante però riguarda la presenza fisica della dirigenza al fianco della squadra durante tutti i giorni, in modo particolare anche quelli dei vari match.Per spiegare il concetto, Sabatini ha chiamato in causa la figura di Igli Tare:

"L'allenatore è comunque uno che va supportato con lo staff e anche con i dirigenti e se permetti io lo dico, un conto se a bordo campo tu hai Tare, e un conto se a bordo campo tu quando ti giri hai dei personaggi che non hanno lo stesso spessore calcistico di Igli Tare. Ecco tutto qua".