Il campionato è iniziato da sole due giornate, ma il clima attorno alla classe arbitrale è già piuttosto caldo. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Ciccio Graziani, ex calciatore campione del mondo e ad oggi noto opinionista TV.

Milan, Graziani polemico contro il VAR!

"Mi sono già esposto alla prima giornata, sia sull'eventuale fallo di De Bruyne sul difensore del Genoa, sia sul fallo di mano di Vlasic — benché io tifi Torino —, quando non è stato concesso il calcio di rigore al Milan e, soprattutto, non si è portato l'arbitro a rivedere l'azione per valutare meglio la correttezza della decisione. Da quel giorno ho detto che il VAR è morto: mi sono già espresso. Ho l'impressione che quest'anno ne vedremo delle belle, anche perché ci sono già stati altri episodi che andavano attenzionati. E siamo solo alla seconda giornata!

Intervenuto ai microfoni di radio sportiva con delle dichiarazioni destinate a far discutere, il focus del suo sfogo sono gli episodi dubbi che hanno già caratterizzato il via della stagione. dal contatto difino al tanto discusso fallo di mano diUn episodio, quest'ultimo, che ha fatto particolarmente scalpore per il mancato calcio di rigore concesso ai rossoneri:

Il nodo centrale della polemica riguarda il cambio di filosofia nell'utilizzo del monitor a bordocampo. Se fino allo corso anno la chiamata portava ad una revisione della decisione già presa sul campo, ad oggi si assiste a una rigida inversione di rotta: la tendenza a tutelare la scelta primaria dell'arbitro.

"Ogni volta che un arbitro viene richiamato al monitor, quasi sempre cambia la sua scelta. Adesso invece siamo all'opposto: non li mandiamo neanche più a rivedere le immagini! E alla fine chi è che decide? Loro dicono: 'No, è l'arbitro che deve prendersi la responsabilità, perché in quel momento è vicino all'azione e quello che decide lui va bene'. No, non va bene! Perché io posso anche essere vicino all'azione, ma in un decimo di secondo posso non rendermi conto o prendere la decisione sbagliata: allora me ne vado al monitor perché la voglio rivedere! E invece cosa fanno? Non li richiamano"