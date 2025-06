Graziani: 'Allegri scelta top. Il Milan ha fatto il massimo. Tare? È arrivato ...'

Su PSG-Inter: "La parola fallimento io non la userei. Fallimento, rabbia, dispiacere: questo sì. Anche perché su quattro titoli non ne ha portato a casa neanche uno di fatto. Intanto abbiamo visto una squadra senza carattere, senza mordente, senza cattiveria e in balia di una squadra che ha giocato una partita perfetta. O questi ragazzi avevano tutti la febbre a 38,5 allora è capibile, altrimenti un divario così di elasticità e corsa è impensabile. Voglio fare una critica costruttiva su Inzaghi. Sul 2-0 ho detto che bisognava sparigliare le carte, perché la squadra era in grandissima difficoltà. Io avrei cambiato modulo, non sarei rimasto a giocare alla stessa maniera. Questo di non cambiare strategia tattica è un limite che Inzaghi deve superare se vuole arrivare al top in Europa. Ciclo finito? Io credo di no, si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie".