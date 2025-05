Francesco 'Ciccio' Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sport Mediaset', nel corso del consueto appuntamento della domenica con 'Sport Mediaset XXL', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sulla mancanza in dirigenza di figure come Paolo Maldini e Frederic Massara. Ecco, dunque, le sue parole in merito.