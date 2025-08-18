Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Gravina: “Modello Supercoppa da replicare. L’Italia può organizzare grandi eventi”

INTERVISTE

Gravina: “Modello Supercoppa da replicare. L’Italia può organizzare grandi eventi”

Gabriele Gravina FIGC
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la crescita del calcio italiano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la crescita del calcio italiano. In particolare, ha lodato la Supercoppa Europea. Ecco, di seguito, le sue parole:

Gravina e la Supercoppa: "L'Italia ha mostrato a tutti un modello di successo"

—  

"Ce la possiamo fare, l’Italia ce la farà ". La perfetta organizzazione della Uefa Super Cup a Udine ha mostrato a tutti un modello italiano di successo per ospitare grandi eventi calcistici. Lo spettacolo tra Paris Saint Germain e Tottenham cui abbiamo assistito allo stadio e in tv è stato straordinario, una vera e propria festa del calcio (...)".

LEGGI ANCHE

"In Friuli Venezia Giulia la Figc ha mostrato alla Uefa (che ringrazio per la fiducia e la collaborazione) cosa è capace di fare l’Italia quando lavora di squadra per l’organizzazione di una manifestazione che genera importanti ritorni economici e una legacy duratura. Un modello che, con la fondamentale collaborazione del Governo, possiamo e dobbiamo replicare su ampia scala in ottica Euro 2032".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Okafor dice addio? Piace Stroeykens: il costo>>>

Sì, perché nella visione federale, "l’Europeo è l’occasione per dare un impulso fondamentale all’investimento nelle infrastrutture calcistiche di alto livello, ma è anche una grande opportunità per attrarre visitatori, investimenti, visibilità e soprattutto creare momenti di partecipazione e orgoglio collettivi".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA