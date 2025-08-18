Gravina: “Modello Supercoppa da replicare. L’Italia può organizzare grandi eventi”

"In Friuli Venezia Giulia la Figc ha mostrato alla Uefa (che ringrazio per la fiducia e la collaborazione) cosa è capace di fare l’Italia quando lavora di squadra per l’organizzazione di una manifestazione che genera importanti ritorni economici e una legacy duratura. Un modello che, con la fondamentale collaborazione del Governo, possiamo e dobbiamo replicare su ampia scala in ottica Euro 2032".
Sì, perché nella visione federale, "l’Europeo è l’occasione per dare un impulso fondamentale all’investimento nelle infrastrutture calcistiche di alto livello, ma è anche una grande opportunità per attrarre visitatori, investimenti, visibilità e soprattutto creare momenti di partecipazione e orgoglio collettivi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA