Gravina: “Modello Supercoppa da replicare. L’Italia può organizzare grandi eventi”

Gravina e la Supercoppa: "L'Italia ha mostrato a tutti un modello di successo"

"Ce la possiamo fare, l’Italia ce la farà ". La perfetta organizzazione della Uefa Super Cup a Udine ha mostrato a tutti un modello italiano di successo per ospitare grandi eventi calcistici. Lo spettacolo tra Paris Saint Germain e Tottenham cui abbiamo assistito allo stadio e in tv è stato straordinario, una vera e propria festa del calcio (...)".