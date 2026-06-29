Qualche mese fa, come i sostenitori del Milan ricorderanno, il nome dell'attaccante brasiliano Gabriel Jesus era stato accostato con insistenza al Diavolo. Il classe 1997, ex punta di Palmeiras e Manchester City e dal 2022 in forza all'Arsenal, aveva infatti affidato la cura dei propri interessi finanziari al noto procuratore italiano Giovanni Branchini, lo stesso che curava gli interessi dell'ormai ex allenatore rossonero Massimiliano Allegri.

Dall'addio di Allegri all'arrivo di Rúben Amorim

25 maggio : il Milan ufficializza il licenziamento di Massimiliano Allegri.

: il Milan ufficializza il licenziamento di Massimiliano Allegri. 16 giugno : la panchina viene affidata al portoghese Rúben Amorim.

: la panchina viene affidata al portoghese Rúben Amorim. Il super colpo: il nuovo tecnico lusitano è riuscito a farsi accontentare dal proprietario Gerry Cardinale (managing partner del fondo RedBird) e dalla dirigenza, ottenendo l'acquisto del connazionale Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus.

Le dinamiche interne al club di Via Aldo Rossi hanno vissuto una forte accelerazione nelle scorse settimane, modificando radicalmente le strategie di mercato:

Ora, con le sicure partenze all'orizzonte di Rafael Leão e Santiago Giménez, il Milan avrà la necessità assoluta di inserire in organico un altro centravanti di scorta. Appare infatti assai improbabile che i giovanissimi talenti Andrej Kostić (classe 2007) e Francesco Camarda (classe 2008) possano da soli reggere il peso del reparto in un'annata intensa che vedrà il Diavolo impegnato sul doppio fronte tra Serie A ed Europa League. In questo scenario, il nome di Gabriel Jesus potrebbe tornare prepotentemente in auge, supportato dalle dichiarazioni rilasciate oggi dal diretto interessato in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Gabriel Jesus e i costi dell'operazione

«Sono cresciuto guardando la Serie A e sognavo di giocare in Italia. Segnare due gol a San Siro contro l’Inter è stato come realizzare quel sogno. Non conosco il mio futuro, ora lavoro e vediamo che cosa succede con l’Arsenal».

L'attaccante brasiliano non ha nascosto il suo antico feeling con il campionato italiano, lasciando la porta aperta a un futuro trasferimento:

La situazione contrattuale del calciatore agevola un potenziale assalto dei rossoneri. Sotto contratto con i Gunners soltanto fino al 30 giugno 2027, Gabriel Jesus potrebbe essere ceduto dal club londinese per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro, a fronte di una valutazione puramente teorica di 17 milioni stimata dal portale specializzato Transfermarkt.

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Le statistiche e il rendimento nell'ultima stagione

Presenze complessive : 27 apparizioni stagionali.

: 27 apparizioni stagionali. Minuti giocati : 988' sul terreno di gioco.

: 988' sul terreno di gioco. Bottino personale : 6 gol messi a segno e 2 assist vincenti forniti ai compagni.

: 6 gol messi a segno e 2 assist vincenti forniti ai compagni. Media realizzativa: una contribuzione diretta a una rete della propria squadra ogni 123 minuti di gioco.

Nell'ultima annata calcistica, vissuta agli ordini di Mikel Arteta in una squadra capace di trionfare in Premier League e di raggiungere la finalissima di Champions League, l'attaccante verdeoro ha dovuto fare i conti con un cammino condizionato da un grave infortunio. Nonostante i problemi fisici, i suoi dati di rendimento evidenziano un'ottima efficacia sotto porta: