Gomez: 'Gimenez al Milan? Da montagne russe. È sconfortante ...'

"Il Milan non ti ha comprato per la promessa, non ti ha comprato per il domani, ti ha comprato per l'oggi, e nel tempo in cui è stato infortunato, e nel tempo in cui non è stato convincente, non in campo, altri giocatori sono riusciti a fare meglio di lui e lo hanno superatp. Questo ha fatto insinuare dubbi su Santi Gimenez, quindi è scoraggiante per il Milan, è scoraggiante per quelli di noi che hanno visto la traiettoria di Santi e hanno pensato 'questa era la fine, tutto si sistemerà'. Ecco cosa sarebbe successo: sarebbe arrivato al Milan, avrebbe fatto scintille e avrebbe riportato alla nazionale messicana quella forma che non ha mai avuto. E noi aspettiamo solo di più".