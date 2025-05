De Grandis sul rosso a Gimenez: “VAR Eccessivo, poteva bastare il giallo”

Al termine del match che ha sancito l'addio del Milan alle coppe europee per la prossima stagione, la sconfitta per 3-1 contro la Roma all'Olimpico, il consueto appuntamento con il Club di Sky Sport 24 ha visto tra i suoi ospiti il giornalista e opinionista Stefano De Grandis. Il suo intervento si è concentrato in particolare sull'episodio del cartellino rosso comminato a Santiago Gimenez durante la partita.