Goldaniga blinda Fabregas: “È il nostro faro, spero resti a Como”

Tempo fa ha detto che per Fabregas si butterebbe nel fuoco...

"Il mister per noi è veramente un punto di riferimento, ho visto crescere giorno dopo giorno la squadra, ha un metodo unico e un rapporto coi giocatori schietto. E' stato un giocatore a livelli importanti e sarà sicuramente un allenatore top, è il nostro faro e dobbiamo seguirlo in tutto e per tutto".