Gimenez: 'Tifoso del Milan da sempre. Ibrahimovic mi piaceva, ma ...'

Santiago Gimenez , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul canale 'YouTube' di 'PelucheEn ElEstuche', soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza in rossonero, ma non solo. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

Milan, Gimenez: "Ecco quando torno. Tifoso rossonero da sempre. Ibrahimovic ..."

Sul periodo di vacanza: "Ora posso stare un po’ in vacanza, grazie a Dio. Devo tornare per il 4 agosto, i miei compagni si stanno già allenando. Quanti convocati con le nazionali aveva il Milan? Credo la maggior parte, eccetto Pulisic che non è voluto andare. Sono 4 anni che andiamo avanti senza pausa, soprattutto lui che viene sempre convocato. Normalmente quando vieni convocati, non hai tanti giorni di vacanza dopo. Ha preferito riposare questo mese e mezzo in vista del Mondiale per prepararsi alla prossima stagione".