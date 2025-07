Milan, Gimenez: “Mi vedrete in rossonero anche la prossima stagione”

Si vocifera che Massimiliano Allegri non consideri Santiago Gimenez centrale all'interno della sua visione della squadra. Questo, in realtà, non lo si può ancora sapere: il nuovo tecnico rossonero attende di vederlo in prima persona durante gli allenamenti una volta che ritornerà a Milanello. Attualmente, il centravanti messicano è in vacanza, al termine della Concacaf Gold Cup disputata, e vinta, con la maglia della sua nazionale.