È la settimana del Festival dello Sport di Trento: scopri tutti gli eventi legati al Milan

Ospite al 'Festival dello Sport di Trento', il difensore del Milan Mario Gila si è concesso ad una lunga intervista. Tra i vari temi trattati dal centrale rossonero, a catturare l'attenzione sono state in particolare le parole su Francesco Camarda, centravanti classe 2008 che sta faticando a trovare spazio nelle rotazioni di Ruben Amorim.

Milan, le parole di Gila su Camarda

"Camarda è molto simpatico, anche Bartesaghi, ci divertiamo parecchio. Camarda lo vedo come un fratellino. Ha grandi potenzialità, anche se non è in un posto facile. Il Milan deve avere pazienza con lui perché è un gioiello, un pezzo importante che può aiutare, ma è giovane si deve fare. Gli voglio molto bene e ha una grande potenzialità. Deve sentirsi importante e trovare minuti, può essere un calciatore che ci può aiutare tantissimo. Può diventare un giocatore da Milan quest'anno, poi sta a lui, ma può essere importante".

Il futuro di Camarda

I piani di mercato del Milan