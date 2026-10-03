Le parole di Mario Gila su Francesco Camarda e Davide Bartesaghi: un estratto dell'intervento del difensore del Milan al 'Festival dello Sport di Trento'
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Ospite al 'Festival dello Sport di Trento', il difensore del Milan Mario Gila si è concesso ad una lunga intervista. Tra i vari temi trattati dal centrale rossonero, a catturare l'attenzione sono state in particolare le parole su Francesco Camarda, centravanti classe 2008 che sta faticando a trovare spazio nelle rotazioni di Ruben Amorim.
Milan, le parole di Gila su CamardaIl difensore spagnolo ha confessato di nutrire un particolare affetto nei confronti di Camarda, elogiando le sue qualità e spiegando cosa gli manca per essere "un giocatore da Milan":
"Camarda è molto simpatico, anche Bartesaghi, ci divertiamo parecchio. Camarda lo vedo come un fratellino. Ha grandi potenzialità, anche se non è in un posto facile. Il Milan deve avere pazienza con lui perché è un gioiello, un pezzo importante che può aiutare, ma è giovane si deve fare. Gli voglio molto bene e ha una grande potenzialità. Deve sentirsi importante e trovare minuti, può essere un calciatore che ci può aiutare tantissimo. Può diventare un giocatore da Milan quest'anno, poi sta a lui, ma può essere importante".
Il futuro di CamardaNelle prime sei uscite stagionali, Camarda ha collezionato appena 8 minuti di gioco. L’intenzione del Milan resta quella di puntare sul ragazzo, come testimonia il recente rinnovo di contratto fino al 2031, ma se la situazione non dovesse cambiare non è da escludere un nuovo giro in prestito per giocare con maggiore continuità. A gennaio, la società rossonera tenterà l'affondo per un'alternativa a Goncalo Ramos, dopodiché prenderà una decisione in merito al futuro del classe 2008, ascoltando i pareri di Ruben Amorim, del ragazzo e del suo entourage.
I piani di mercato del MilanSecondo ultime voci di calciomercato e le verifiche effettuate dalla nostra redazione, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per acquistare un’altra alternativa a Ramos. Il nome più caldo sul tavolo è quello di Endrick del Real Madrid: un profilo già sondato dai rossoneri in estate su cui si sta muovendo anche la Roma.
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