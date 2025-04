Giggs: “Van Gaal mi diede un pugno nello stomaco al primo incontro”

Ryan Giggs, bandiera del Manchester United, ha rivelato un curioso aneddoto sul suo primo incontro con Louis van Gaal, avvenuto in Olanda. Parlando al podcast Rio Ferdinand Presents, Giggs ha ricordato: "Ci incontrammo in una stanza d’albergo. Louis era visibilmente arrabbiato. Quando ha aperto la porta, ero con Ed Woodward. Louis mi ha guardato, si è avvicinato e mi ha sferrato un pugno nello stomaco". Poi mi ha detto: "Sei in forma", come se fosse una sorta di test. Io in quel momento pensavo: "Ma cosa sta succedendo?"