Milan, Giannitti: "Grande dilemma Leao se rimarrà o andrà via"

“Il campionato del Milan è stato un campionato anonimo. La Juve è una delle delusioni del campionato. Adesso da qua alla fine dovrà lottare per un posto in Champions, ma vedo una Juve che non ha equilibrio in questo momento e penso che non rientrerà nel gruppo per l’Europa che conta”.