Franco Baresi, Paolo Maldini e i contratti in bianco di Billy Costacurta: l'intervista a Gianluca Galliani, figlio dello storico ad del Milan Adriano
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Ci sono due giocatori che nella loro carriera hanno incarnato i valori, lo spirito e la storia del Milan. Entrambi hanno indossato la fascia da capitano, portando le rispettive squadre sul tetto d'Italia, d'Europa e del Mondo. Insieme hanno guidato la difesa rossonera per tredici lunghi anni, formando la coppia di centrali più forte nella storia del calcio. Stiamo parlando, ovviamente, di Paolo Maldini e Franco Baresi, storici capitani e leggende del club rossonero. Si è espresso su di loro anche Gianluca Galliani, figlio dello storico amministratore delegato Adriano.
Chi è Gianluca GallianiGianluca Galliani non è soltanto il "figlio di Adriano". Classe 1973, Gianluca è un imprenditore di successo che opera nel mondo della musica e dello sport. Le sue due aziende principali sono 'Seven Music' e 'FantaMaster', di cui è CEO e Co-Owner. Nell'epopea di Silvio Berlusconi al Milan, Gianluca ha potuto seguire da vicino le dinamiche del mondo rossonero grazie alla presenza di papà Adriano in dirigenza.
Milan, l'intervento di Gianluca GallianiGalliani ha parlato dal 'Premio Ponte di Legno Cultura e Sentimento' tenutosi martedì 11 agosto. Queste le sue parole riportate da 'Milanpress.it':
“Se io penso al Milan, penso a Franco Baresi e poi a Paolo Maldini".
Le fake news su Baresi e il retroscena su CostacurtaSuccessivamente, Gianluca Galliani ha smentito le notizie circolate negli ultimi giorni sui presunti contratti in bianco firmati da Baresi. Il figlio di Adriano ha svelato l'identità dell'unico giocatore ex Milan da sempre avvezzo a questa pratica.
"Vorrei dire una cosa: in questi giorni ho visto qualche fake news sui social sul fatto che Baresi si presentasse in sede e dicesse di mettere la cifra che avrebbe firmato in bianco. C’è solo una persona che lo faceva e non ha mai avuto un agente, era Billy Costacurta. Arrivava e diceva: 'Dottore, lei sa il mio valore, metta lei la cifra'”.
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