Ci sono due giocatori che nella loro carriera hanno incarnato i valori, lo spirito e la storia del Milan. Entrambi hanno indossato la fascia da capitano, portando le rispettive squadre sul tetto d'Italia, d'Europa e del Mondo. Insieme hanno guidato la difesa rossonera per tredici lunghi anni, formando la coppia di centrali più forte nella storia del calcio. Stiamo parlando, ovviamente, di Paolo Maldini e Franco Baresi, storici capitani e leggende del club rossonero. Si è espresso su di loro anche Gianluca Galliani, figlio dello storico amministratore delegato Adriano.

Chi è Gianluca Galliani

Milan, l'intervento di Gianluca Galliani

“Se io penso al Milan, penso a Franco Baresi e poi a Paolo Maldini".

Le fake news su Baresi e il retroscena su Costacurta

"Vorrei dire una cosa: in questi giorni ho visto qualche fake news sui social sul fatto che Baresi si presentasse in sede e dicesse di mettere la cifra che avrebbe firmato in bianco. C’è solo una persona che lo faceva e non ha mai avuto un agente, era Billy Costacurta. Arrivava e diceva: 'Dottore, lei sa il mio valore, metta lei la cifra'”.