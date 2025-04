Giampaolo: “Ho giocato sotto il diluvio, era un Ascoli-Milan, quindi non servono…”

Alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Lecce ed ex Milan, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza

Alla vigilia della sfida contro la Roma , valida per la 30ª giornata di Serie A , il tecnico del Lecce , Marco Giampaolo , ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’atteggiamento della sua squadra. L’allenatore ha evidenziato la costante determinazione dei suoi giocatori e la volontà di lottare fino all’ultimo. Ecco le sue dichiarazioni:

"Una squadra che non fa le prestazioni è palesemente morta. Se fai la prestazione ma non riesci a esprimerti al meglio allora significa che la tua prestazione è stata al di sotto, per tanti motivi, che possono essere tecnici, tattici, fisici. La mia squadra ha lottato ma ha lottato male, ha giocato la palla ma l'ha fatto male. Quando faremo una partita senza attributi sarò il primo a dirlo. La sconfitta di Genova è maturata perché ci siamo messi noi nelle condizioni di subire quei due gol, non se l'è guadagnato il Genoa. Sono episodi frutto di aspetti su cui lavoriamo, quindi la squadra non si può dire che non ha lottato, al massimo è stata disattenta".