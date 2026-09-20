Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha voluto parlare del Milan di Amorim
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Il nuovo Milan targato Ruben Amorim fatica molto a decollare. Dopo i segnali incoraggianti sull'avvio di stagione, le ultime tre uscite hanno evidenziato frenate sul piano dei risultati. I pareggi esterni contro Juventus e Lazio hanno lasciato intraprendere qualche passaggio a vuoto.
Milan, le parole di GiaccheriniA mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato il Benfica: la sconfitta in Europa League ha acceso i primi veri campanelli d'allarme. Intervenuto ai microfoni di DAZN durante il programma Vamos! l'ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha analizzato il delicato momento di transizione dei rossoneri.
"Non credo sia tanto la comunicazione ma piuttosto trovare la quadra alla squadra perché, a mio avviso, si è passati da un Milan di Allegri conservativo, più difensivo, che aspettava l'avversario per poi pungere, a un Milan completamente diverso: un Milan super offensivo, un Milan che ti va in avanti, un Milan che subisce anche tanto."
Secondo l'opinionista, la vera criticità risiede nel bilanciamento tra filosofia di gioco del tecnico e le caratteristiche dei singoli.
"Non ha equilibrio questa squadra: è passata dalla difesa ad andare a essere troppo spregiudicata e, secondo me, è difficile trovare un equilibrio con quelle che sono le pedine che sono all'interno della rosa".
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