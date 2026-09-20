Milan Primavera, Renna dopo il ko con la Roma: "Le espulsioni si potevano evitare, siamo stati immaturi" | PM

Il nuovo Milan targato Ruben Amorim fatica molto a decollare. Dopo i segnali incoraggianti sull'avvio di stagione, le ultime tre uscite hanno evidenziato frenate sul piano dei risultati. I pareggi esterni contro Juventus e Lazio hanno lasciato intraprendere qualche passaggio a vuoto.

Milan, le parole di Giaccherini

"Non credo sia tanto la comunicazione ma piuttosto trovare la quadra alla squadra perché, a mio avviso, si è passati da un Milan di Allegri conservativo, più difensivo, che aspettava l'avversario per poi pungere, a un Milan completamente diverso: un Milan super offensivo, un Milan che ti va in avanti, un Milan che subisce anche tanto."

A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato il Benfica: la sconfitta in Europa League ha acceso i primi veri campanelli d'allarme. Intervenuto ai microfoni di DAZN durante il programma Vamos! l'ex centrocampistaha analizzato il delicato momento di transizione dei rossoneri.

Secondo l'opinionista, la vera criticità risiede nel bilanciamento tra filosofia di gioco del tecnico e le caratteristiche dei singoli.

"Non ha equilibrio questa squadra: è passata dalla difesa ad andare a essere troppo spregiudicata e, secondo me, è difficile trovare un equilibrio con quelle che sono le pedine che sono all'interno della rosa".