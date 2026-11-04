Gervinho svela alcuni retroscena di mercato legate al suo arrivo in Serie A: tra i club interessati c'era anche il Milan.
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Retroscena di mercato dal passato per Gervinho. L'ex esterno offensivo ivoriano, protagonista in Serie A con le maglie di Roma e Parma, ha rivelato alcuni dettagli relativi al suo arrivo nel campionato italiano. Intervistato in esclusiva da ‘IlovePalermoCalcio.com’, l'attaccante africano ha spiegato come, prima del suo trasferimento nella Capitale, diverse società di vertice avessero manifestato interesse nei suoi confronti, compreso il Milan.
Le parole di Gervinho sull’interesse del MilanNel corso dell'intervista, Gervinho ha ricostruito i momenti che hanno preceduto la firma con il club giallorosso, confermando la presenza di sondaggi e contatti da parte di altre grandi squadre italiane (tra cui il Milan) prima della scelta definitiva.
"Molti si fecero vivi in quel periodo. L’Inter si era fatta avanti prima che firmassi per la Roma, ma c’era anche la Juventus. Anche il Milan aveva chiesto informazioni. Ma quando mi ha chiamato la Roma, con Rudi Garcia che conoscevo molto bene, non ho esitato a lungo”.
A fare la differenza nella trattativa fu la presenza sulla panchina romanista di Rudi Garcia, tecnico con cui Gervinho aveva già condiviso una tappa fondamentale della propria carriera ai tempi del Lille. Quel legame spinse l'ivoriano ad accettare l'offerta della Roma, lasciando in secondo piano le richieste di informazioni avanzate dal Milan e dagli altri club interessati.
Il mercato del Milan nell'estate del 2013Sfumato Gervinho, il Milan ha puntato su altri profili per rinforzare la rosa nell'estate del 2013:
- Riccardo Saponara: arrivato dall'Empoli per 5 milioni
- Valter Birsa: arrivato dal Genoa per 3 milioni
- Kakà: tornato al Milan a parametro zero dopo l'esperienza al Real Madrid
A gennaio è arrivato anche Keisuke Honda, che ha ereditato la maglia numero 10, rimasta libera dopo il ritiro di Clarence Seedorf. Nessuno di questi giocatori, tuttavia, è riuscito ad incidere.
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