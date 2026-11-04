Retroscena di mercato dal passato per Gervinho. L'ex esterno offensivo ivoriano, protagonista in Serie A con le maglie di Roma e Parma, ha rivelato alcuni dettagli relativi al suo arrivo nel campionato italiano. Intervistato in esclusiva da ‘IlovePalermoCalcio.com’, l'attaccante africano ha spiegato come, prima del suo trasferimento nella Capitale, diverse società di vertice avessero manifestato interesse nei suoi confronti, compreso il Milan.

Le parole di Gervinho sull’interesse del Milan

"Molti si fecero vivi in quel periodo. L’Inter si era fatta avanti prima che firmassi per la Roma, ma c’era anche la Juventus. Anche il Milan aveva chiesto informazioni. Ma quando mi ha chiamato la Roma, con Rudi Garcia che conoscevo molto bene, non ho esitato a lungo”.

Nel corso dell'intervista,ha ricostruito i momenti che hanno preceduto la firma con il club giallorosso, confermando la presenza di sondaggi e contatti da parte di altre grandi squadre italianeprima della scelta definitiva.

A fare la differenza nella trattativa fu la presenza sulla panchina romanista di Rudi Garcia, tecnico con cui Gervinho aveva già condiviso una tappa fondamentale della propria carriera ai tempi del Lille. Quel legame spinse l'ivoriano ad accettare l'offerta della Roma, lasciando in secondo piano le richieste di informazioni avanzate dal Milan e dagli altri club interessati.

Il mercato del Milan nell'estate del 2013

Riccardo Saponara: arrivato dall'Empoli per 5 milioni

arrivato dall'Empoli per 5 milioni Valter Birsa: arrivato dal Genoa per 3 milioni

arrivato dal Genoa per 3 milioni Kakà: tornato al Milan a parametro zero dopo l'esperienza al Real Madrid

Sfumatoilha puntato su altri profili per rinforzare la rosa nell'estate del 2013:

A gennaio è arrivato anche Keisuke Honda, che ha ereditato la maglia numero 10, rimasta libera dopo il ritiro di Clarence Seedorf. Nessuno di questi giocatori, tuttavia, è riuscito ad incidere.