Genoa-Milan, Conceicao: “Joao Felix e Gimenez hanno aperto l’attacco”

Genoa-Milan, parole importanti di Conceicao per Joao Felix e Santiago Gimenez

"Anche oggi c'è stata la dimostrazione di un gruppo unito, forte. Chi è entrato dalla panchina ha dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato con Joao Felix e Gimenez aprendo l'attacco. Loro due hanno creato il gol del pareggio. Non è la dimostrazione della bravura dell'allenatore, ma dei giocatori. Cosa ho detto nel cerchio post partita? Che chi non ha giocato domani si allena. Io non dico bugie, al massimo preferisco non parlare". Parole importanti per i due attaccanti che potrebbero essere pedine importanti per la Coppa Italia, magari dalla panchina. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>