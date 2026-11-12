Intervenuto ai microfoni di Repubblica, l'architetto americano David Manica, ha voluto parlare di quello che sarà il nuovo stadio di Milan ed Inter
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Il nuovo stadio di Milan e Inter prende sempre più forma, almeno sulla carta, e arrivano nuovi dettagli direttamente da uno dei professionisti che ha lavorato al progetto. David Manica, architetto americano che insieme a Norman Foster ha ideato il progetto del futuro Generali Stadium, ha voluto raccontare a Repubblica delle caratteristiche dell'impianto destinato a prendere il posto di San Siro.
Milan, le parole di ManicaTra gli aspetti che rendono maggiormente orgoglioso l'architetto americano, c'è l'esperienza che il nuovo stadio sarà in grado di offrire a tutti gli spettatori, indipendentemente dal settore occupato. L'obiettivo, infatti, è garantire una visuale ottimale da qualsiasi posizione, mantenendo il pubblico più vicino al campo possibile:
"Di cosa sono più orgoglioso nel progetto del nuovo stadio di Milano? Di avere progettato un’arena in cui l’esperienza sarà straordinaria da qualsiasi posto. Che tu sia in curva, nell’anello superiore o in uno skybox, sarai vicino al campo e avrai una visuale perfetta. Il boato che ha reso San Siro famoso nel mondo sarà ancora più forte e le grandi notti di Milano saranno più emozionanti che mai."
Una delle principali particolarità del futuro stadio riguarderà proprio le due curve, la nord e la sud, che rappresenteranno il fulcro dell'intero progetto. Manica infatti, ha voluto evidenziare come saranno concepite, totalmente diverse da quelle dell'attuale impianto:
Cosa rende questo progetto unico rispetto agli stadi degli altri grandi club europei? Le due curve. La Nord e la Sud saranno imponenti muri di tifosi a ridosso delle porte, ancora più vicini al campo rispetto a oggi. Si fronteggeranno e ciascuna sarà la casa di uno dei due club. La rivalità sarà parte integrante dell’architettura. Nessun altro stadio in Europa è simile. Abbiamo progettato le tribune a partire dalle curve, perché è lì che batte il cuore dello stadio.
Un progetto che punta, perciò, a valorizzare l'identità delle due società milanesi senza creare una struttura che possa favorire una rispetto all'altra: le tribune saranno simmetriche, e ciascun club avrà una propria curva e un proprio lato dello stadio. Anche l'impatto visivo cambierà di gran lunga a seconda della squadra impegnata in campo: attraverso l'utilizzo di illuminazioni e schermi digitali, l'impianto potrà colorarsi di rossonero e di nerazzurro.
Manica, successivamente, ha voluto sottolineare l'importanza di realizzare un impianto che rispecchi la vera identità di Milano, città riconosciuta a livello mondiale per design, moda e ingegneria:
"Milano è una città di design, moda e ingegneria, dove bellezza e funzionalità vanno di pari passo. Volevamo uno stadio che esprimesse lo stesso equilibrio: tecnologicamente all’avanguardia, ma elegante e dalla forte personalità. Entrando, si dovrà avere subito la sensazione di essere a Milano e in nessun altro luogo. Spero che i milanesi possano riconoscersi nel progetto. Abbiamo progettato le tribune in modo simmetrico, perché nessuno dei due club si senta ospite dell’altro. Ciascuno avrà la propria curva e il proprio lato dello stadio. Illuminazione e schermi digitali permetteranno di trasformarlo a seconda della squadra che gioca. Con il Milan si illuminerà di rosso, con l’Inter di blu, dentro e fuori. Due case distinte nello stesso edificio. Credo sia qualcosa di speciale.
In chiusura, una domanda inevitabile ha riguardato quello che sarà il vecchio San Siro e le eventuali parti che potranno essere conservate. Su questo punto, l'architetto americano non ha ancora fornito delle indicazioni ben precise, rimandando ogni risposta alle prossime fasi:
Quali parti del vecchio San Siro rimarranno? È una domanda a cui risponderemo più avanti. Ora siamo concentrati sul nuovo stadio. Posso però promettere che lo spirito di San Siro, la sua atmosfera e la passione dei tifosi saranno al centro di tutto ciò che abbiamo progettato".
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