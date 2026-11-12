Il nuovo stadio di Milan e Inter prende sempre più forma, almeno sulla carta, e arrivano nuovi dettagli direttamente da uno dei professionisti che ha lavorato al progetto. David Manica, architetto americano che insieme a Norman Foster ha ideato il progetto del futuro Generali Stadium, ha voluto raccontare a Repubblica delle caratteristiche dell'impianto destinato a prendere il posto di San Siro.

Milan, le parole di Manica

"Di cosa sono più orgoglioso nel progetto del nuovo stadio di Milano? Di avere progettato un’arena in cui l’esperienza sarà straordinaria da qualsiasi posto. Che tu sia in curva, nell’anello superiore o in uno skybox, sarai vicino al campo e avrai una visuale perfetta. Il boato che ha reso San Siro famoso nel mondo sarà ancora più forte e le grandi notti di Milano saranno più emozionanti che mai."

Tra gli aspetti che rendono maggiormente orgoglioso l'architetto americano, c'è l'esperienza che il nuovo stadio sarà in grado di offrire a tutti gli spettatori, indipendentemente dal settore occupato. L'obiettivo, infatti, è garantire una visuale ottimale da qualsiasi posizione, mantenendo il pubblico più vicino al campo possibile:

Una delle principali particolarità del futuro stadio riguarderà proprio le due curve, la nord e la sud, che rappresenteranno il fulcro dell'intero progetto. Manica infatti, ha voluto evidenziare come saranno concepite, totalmente diverse da quelle dell'attuale impianto:

Cosa rende questo progetto unico rispetto agli stadi degli altri grandi club europei? Le due curve. La Nord e la Sud saranno imponenti muri di tifosi a ridosso delle porte, ancora più vicini al campo rispetto a oggi. Si fronteggeranno e ciascuna sarà la casa di uno dei due club. La rivalità sarà parte integrante dell’architettura. Nessun altro stadio in Europa è simile. Abbiamo progettato le tribune a partire dalle curve, perché è lì che batte il cuore dello stadio.

Un progetto che punta, perciò, a valorizzare l'identità delle due società milanesi senza creare una struttura che possa favorire una rispetto all'altra: le tribune saranno simmetriche, e ciascun club avrà una propria curva e un proprio lato dello stadio. Anche l'impatto visivo cambierà di gran lunga a seconda della squadra impegnata in campo: attraverso l'utilizzo di illuminazioni e schermi digitali, l'impianto potrà colorarsi di rossonero e di nerazzurro.

Manica, successivamente, ha voluto sottolineare l'importanza di realizzare un impianto che rispecchi la vera identità di Milano, città riconosciuta a livello mondiale per design, moda e ingegneria:

"Milano è una città di design, moda e ingegneria, dove bellezza e funzionalità vanno di pari passo. Volevamo uno stadio che esprimesse lo stesso equilibrio: tecnologicamente all’avanguardia, ma elegante e dalla forte personalità. Entrando, si dovrà avere subito la sensazione di essere a Milano e in nessun altro luogo. Spero che i milanesi possano riconoscersi nel progetto. Abbiamo progettato le tribune in modo simmetrico, perché nessuno dei due club si senta ospite dell’altro. Ciascuno avrà la propria curva e il proprio lato dello stadio. Illuminazione e schermi digitali permetteranno di trasformarlo a seconda della squadra che gioca. Con il Milan si illuminerà di rosso, con l’Inter di blu, dentro e fuori. Due case distinte nello stesso edificio. Credo sia qualcosa di speciale.

In chiusura, una domanda inevitabile ha riguardato quello che sarà il vecchio San Siro e le eventuali parti che potranno essere conservate. Su questo punto, l'architetto americano non ha ancora fornito delle indicazioni ben precise, rimandando ogni risposta alle prossime fasi:

Quali parti del vecchio San Siro rimarranno? È una domanda a cui risponderemo più avanti. Ora siamo concentrati sul nuovo stadio. Posso però promettere che lo spirito di San Siro, la sua atmosfera e la passione dei tifosi saranno al centro di tutto ciò che abbiamo progettato".