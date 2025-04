Gaudenzi: “Spero in un cambiamento drastico per il Milan contro l’Udinese”

Gaudenzi: "Milan? Periodo molto negativo, mi aspetto un cambiamento"

"Per quanto riguarda Udinese-Milan, spero in un cambiamento drastico da parte dei rossoneri. E' un periodo molto negativo. Si sperava che il Milan facesse molto meglio, dopo il cambio di allenatore. Purtroppo, questo non è avvenuto. Dispiace, soprattutto a noi che siamo tifosi del Milan. Mi auguro che possa cambiare il vento e ci sia una prestazione importante da parte del mio Milan. Sinceramente, la squadra reagisce sempre dopo essere andata in svantaggio. Spero che a Udine non accada questo, spero che la squadra non si trovi subito sotto per poi rimediare con grinta e determinazione. Ci si aspetta di più".