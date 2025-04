Gasperini: “Sogno scudetto svanito. Futuro? Sono stato molto chiaro”

“Direi di sì, era un sogno impossibile che penso sia sparito nella partita con l’Inter. Però lì avevamo giocato bene. Ora abbiamo squadre che hanno fatto strisce di risultati importanti e ci sono ancora 8 partite. Abbiamo un po’ di vantaggio e giocheremo 5 partite in casa su otto. Avremo subito scontri diretti con Lazio e Bologna dai quali dipenderà la classifica, ma anche le altre devono scontrarsi tra loro. Dobbiamo arrivare forti a questo periodo, perché l’Atalanta è terza in classifica nonostante due sconfitte consecutive ed è qualcosa di potente”.

Nonostante il passo falso, la Dea resta saldamente in corsa per un piazzamento in Champions League, obiettivo fondamentale per il club bergamasco.

Futuro in bilico e voci di mercato — Le voci sul futuro di Gasperini continuano a rincorrersi, con diversi club interessati al tecnico, tra cui il Milan, che potrebbe cambiare guida tecnica a fine stagione. Il diretto interessato, però, ha preferito non alimentare le speculazioni, sottolineando come il focus sia ancora tutto sulla stagione in corso:

“L’importante è che non ne parli io… Non posso evitare niente. Sono stato molto chiaro sul futuro, che so io, non è un motivo della sconfitta. Ora rimane da finire un campionato straordinario, siamo rimasti terzi e abbiamo comunque 7 punti di vantaggio sulla Fiorentina. Ci sono tante squadre vicine alle quali siamo sempre stati sopra, non solo quest’anno ma anche negli scorsi”.

Parole che lasciano aperta ogni possibilità, ma che evidenziano la volontà di Gasperini di chiudere al meglio la stagione con l'Atalanta. Il futuro, però, potrebbe riservare nuovi scenari, con il Milan pronto a inserirsi in caso di addio a Bergamo.