Garbo rivela: 'Ancelotti propenso a venire in Italia. E il Milan...'

Allenatore Milan, tentazione Ancelotti? Garbo rivela: "Lui sarebbe più propenso a..."

"So che il Brasile lo sta tentando, lui sarebbe più propenso a venire in Italia e le squadre che lo possono tentare sono Milan e Roma. Come ct per l'Italia, non in Brasile. Però so che lui vorrebbe tornare in Italia e la Roma gli piacerebbe". Questo il parere del giornalista sull'ex allenatore rossonero. Al momento, ricordiamo, non ci sono news intorno a un possibile ritorno di Ancelotti al Milan. Staremo a vedere quali saranno i piani del Diavolo dopo la scelta del direttore sportivo.