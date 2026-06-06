Le parole di Gallo toccano la totale paralisi operativa in cui la società rossonera è ormai 'bloccata' da settimane, perdendo tempo prezioso per programmare la prossima stagione. Al momento la reazione dei tifosi si sta limitando ad alcuni messaggi social e striscioni, ma se la proprietà non interverrà velocemente, il tutto potrebbe trasformarsi.
Un club glorioso come il Milan merita rispetto e ad oggi, infatti, mancano tutte le figure chiave: nessun allenatore, nessun direttore tecnico, sportivo e nessun amministratore delegato. Milan, come facciamo?
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