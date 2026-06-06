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Gallo: “Al Milan oggi prevale più lo sgomento che il dolore, non esiste più”

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Caso Milan, esplode la rabbia dei tifosi: a parlarne anche il giornalista Massimo Gallo, intervenuto sulle colonne del 'Corriere dello Sport'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La pazienza è ormai finita, lasciando spazio ad un mix di rabbia e protesta. Nelle ultime ore i social network sono stati inondati di messaggi di contestazione durissimo. I bersagli, ovviamente, sono ben chiari: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. a parlare della situazione è stato anche il giornalista Massimo Gallo.

Milan, Gallo: "L'universo rossonero non sa cosa stia accadendo"

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Intervenuto sulle colonne del 'Corriere dello Sport', Gallo ha analizzato attentamente il momento drammatico del club:

"Al Milan oggi prevale più lo sgomento che il dolore. C’è più timore del domani che consapevolezza di eventuali metodi della protesta da adottare. L’universo rossonero non sa ancora bene che cosa stia accadendo. Non se ne capacita. Sta vivendo una situazione surreale e in fondo al cuore spera che sia solo un brutto sogno. Oggi il Milan non esiste. È una nave alla deriva mentre gli armatori stanno facendo il casting alla ricerca del comandante e degli ufficiali. Anche in questo caso la situazione è singolare. Di boicottaggi non si parla. Non ancora. Per ora emerge solo la rabbia".

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Le parole di Gallo toccano la totale paralisi operativa in cui la società rossonera è ormai 'bloccata' da settimane, perdendo tempo prezioso per programmare la prossima stagione. Al momento la reazione dei tifosi si sta limitando ad alcuni messaggi social e striscioni, ma se la proprietà non interverrà velocemente, il tutto potrebbe trasformarsi.

Un club glorioso come il Milan merita rispetto e ad oggi, infatti, mancano tutte le figure chiave: nessun allenatore, nessun direttore tecnico, sportivo e nessun amministratore delegato. Milan, come facciamo?

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