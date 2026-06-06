La pazienza è ormai finita, lasciando spazio ad un mix di rabbia e protesta. Nelle ultime ore i social network sono stati inondati di messaggi di contestazione durissimo. I bersagli, ovviamente, sono ben chiari: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. a parlare della situazione è stato anche il giornalista Massimo Gallo.