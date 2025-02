Galliani: “Mi insanguinai esultando per un gol del Milan. Nesta …”

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha raccontato un aneddoto di quando si ferì per esultare ad un gol del club rossonero

Adriano Galliani , attuale dirigente del Monza ed ex amministratore delegato del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni de 'Il Fatto Quotidiano', raccontando di quando si ferì per esultare ad un gol di Daniele Massaro in rossonero. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Galliani rivela: "Mi ferii alla testa per un gol di Massaro". Poi la verità su Nesta

Su quando si ferì per un gol del Milan: "Un giorno mi insanguinai in taxi all’ascolto in diretta di un gol del Milan, sbattendo violentemente la testa su una sbarra d’acciaio che fuoriusciva dal tettuccio. La Daniela (Daniela Rosati, poi diventata sua moglie, ndr) mi aspettava in Sardegna e dovetti lasciare prima San Siro per non perdere l’aereo a Linate. Nel tragitto il nostro Daniele Massaro la insaccò e io, quando esulto, esulto con tutto il corpo".