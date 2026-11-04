Filippo Galli su Cardinale: "Ha ammesso gli errori, proseguirà a investire. Atteggiamento berlusconiano"

Il Milan arriva da una bellissima vittoria contro l'Inter nel derby. La sera prima della grande partita, Gerry Cardinale aveva organizzato una cena con tanti ex grandi calciatori rossoneri tra cui Kakà, Desailly, Tassotti, Brocchi, Filippo Galli. Proprio quest'ultimo è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" e ha parlato proprio dell'iniziativa di Cardinale.

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"Non ce l'aspettavamo. L'invito è arrivato dal Milan un paio di settimane prima. Per noi queste sono occasioni di ritrovarci fra ex compagni, per rappresentare il Milan. E questo al di là di chi è la proprietà".

Il discorso di Cardinale e il mea culpa sugli errori

"Ha parlato per mezz'ora abbondante, ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga".

Galli si è detto sorpreso:Gerry Cardinale ha parlato in prima persona e la rosea ha chiesto all'ex rossonero da cosa è stato colpito in particolare:

Curiosità sui temi trattati durante la serata a tinte rossonere:

"Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Direi che ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo. Poi ha speso parole belle sul percorso di Berlusconi nel club, sottolineando però che oggi Berlusconi si troverebbe a che fare con un mondo cambiato, dove diventa vitale la sostenibilità finanziaria. Ora attendiamo che si realizzi qualcosa…".

Calciomercato e governance: le prossime mosse del Milan

"Beh, adesso c’è un mercato di gennaio in cui intervenire, un’area tecnica da sistemare e definire. C’è la necessità di creare una governance di livello, altrimenti l’allenatore resta solo, e se per caso i risultati non arrivano… È tutto molto logico e semplice: va data importanza al passato del Milan perché per il Milan il passato ha significato molto".

Tutte le prossime mosse possibili del Milan secondo Galli:

Galli racconta di essere uscito dal ristorante con un'impressione molto buona:

"L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione. È un inizio di comprensione e buona volontà. Ha capito il senso della storia, del passato e dei tifosi. La strada giusta è stata imboccata, non resta che attendere la prossima cena…".