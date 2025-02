Galli: “Conceicao legge la partita, ma la vera motivazione è la maglia del Milan”

“Conceicao è così, riesce a leggere la partita con facilità e a trasmettere questa sensibilità ai giocatori”, ha dichiarato Galli. “A volte, questa attitudine può essere una spinta importante per alcuni, ma per me la motivazione vera nasce dentro ogni calciatore. Giocare a San Siro, con la maglia del Milan, dovrebbe essere già sufficiente per trovare la carica giusta. Conceicao ha sempre lavorato con questo approccio, e non vogliamo che cambi.”