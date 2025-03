Galeone sicuro: 'Allegri al Milan? Leao piace sicuramente. Basterebbero...'

Giovanni Galeone, ex allenatore di Allegri, ha parlato a 'TeleLombardia' di cosa potrebbe fare l'ex rossonero in un suo ritorno al Milan

"Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Recupererebbe Loftus-Cheek e Maignan al top. Con Allegri basterebbero un paio di difensori per puntare in alto". Così Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, ha parlato a 'TeleLombardia' di cosa potrebbe fare l'ex rossonero in un suo ritorno al Diavolo. Ecco le sue parole riprese dall'account X di Nicolò Schira.