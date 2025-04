Galeone rivela: 'De Laurentiis stima Allegri, ma c'è il Real, Milan e...'

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Allegri, ha parlato a 'Radio Goal', in diretta su 'Kiss Kiss Napoli', di cosa potrebbe fare l'ex rossonero

Giovanni Galeone , ex allenatore e mentore di Allegri , ha parlato a 'Radio Goal', in diretta su 'Kiss Kiss Napoli', di cosa potrebbe fare l'ex rossonero e quale potrebbe essere il suo futuro. Allegri è stato associato spesso alla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione, ma prima i rossoneri dovranno pensare al nuovo direttore sportivo. Ecco le parole di Galeone anche su Conte.

Allenatore Milan, Galeone svela: "Allegri stimato da De Laurentiis. I rossoneri..."

"Conte vede i giocatori in campo, dipende solo dal Napoli se vince tutte le partite vince lo scudetto. L'Inter qualche punticino potrà perderlo. Una volta si diceva che la parola triplete portava male solo a nominarla, Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo scudetto. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l'Inter e lo vuole fare con il Napoli. Adl stima molto Allegri, ma c'è il Real, il Milan e la Roma…".