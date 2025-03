Giovanni Galeone , ex allenatore del Massimiliano Allegri calciatore in Serie A , ha parlato del possibile ritorno del tecnico livornese (suo collaboratore nella stagione 2006-2007 all' Udinese ) sulla panchina del Milan , come si sente molto parlare in questo periodo. Galeone ne ha discusso a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan, ritorna Allegri? Galeone: "Pensavo già in estate ..."

Sulla sorpresa per un possibile ritorno di Allegri al Milan: «Certo che no! Anzi, non so perché non ci abbiano pensato prima. Credevo tornasse già in estate, quando poi la società ha scelto altre soluzioni, prima Paulo Fonseca e poi Sérgio Conceição. Sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l’ambiente, ha esperienza. E poi è lui, è semplicemente Max».