Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Frosinone, Monterisi, ha voluto parlare del prossimo appuntamento contro il Milan
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Dopo la sconfitta sul campo del Cagliari, il Frosinone è già proiettato con la testa verso il prossimo impegno di campionato, che vedrai ciociari sfidarsi contro il Milan di Amorim a San Siro. Una sfida molto importante, in programma subito dopo la sosta per le nazionali, nella quale la squadra cercherà di riscattarsi e ripartire dopo il passo falso contro i sardi.
Milan, le parole di MonterisiMilan-Frosinone infatti andrà in scena domenica 22 novembre alle ore 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza, un appuntamento che rappresenterà un vero e proprio banco di prova per i ciociari, ma anche per i rossoneri, che sono chiamati a dare continuità alle ultime vittorie conquistate in campionato.
Nel frattempo, intervenuto i microfoni di DAZN al termine della gara contro il Cagliari, il difensore Monterisi ha voluto analizzare il momento vissuto dalla squadra, soffermandosi anche sulla pausa delle nazionali e sulla necessità di cambiare atteggiamento in vista del Milan:
«Nella pausa miglioreremo, la prossima volta affronteremo in modo diverso e ci farà bene. Dobbiamo essere sempre fiduciosi e positivi che la vittoria può arrivare anche se gli altri di difendono in 11. Anche quando si vince resettiamo e pensiamo alla partita dopo. Grande atteggiamento: è la cosa più importante, quello non deve mancare mai. Oggi rosico, ma non sono preoccupato»
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