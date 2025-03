Frey su Maignan: “Non sta facendo una buona stagione”

Sebastian Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha condiviso le sue opinioni sui migliori portieri della Serie A in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul portiere del Milan, Mike Maignan.

Milan, Frey duro con Maignan: "Io guardo i fatti non il valore del giocatore"

"Se De Gea lo metto tra i migliori tre portieri del nostro campionato? Senza dubbio. Sul podio poi metto anche Carnesecchi, che mi piace tantissimo. Sta facendo cose incredibili in una grande squadra come l'Atalanta, ma secondo me può fare anche un salto ulteriore. De Gea, Carnesecchi e...? Sommer, lui è pura affidabilità. Maignan? Sta facendo una buona stagione? Non mi sembra. Guardo i fatti, non il valore del giocatore". LEGGI ANCHE: Juventus e Milan, stessa storia e problemi simili. Dal mercato all'allenatore>>>