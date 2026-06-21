Le prestazioni di Mike Maignan preoccupato Sebastian Frey: le parole dell'ex portiere sul rendimento dell'estremo difensore del Milan
Milan, Frey: "Per me Modric dura una stagione. Su Ricci ..." | VIDEO
Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Firenze', Sebastian Frey si è espresso sulle prestazioni di Mike Maignan al Mondiale. Il portiere francese non ha brillato all'esordio in Coppa del Mondo dei transalpini contro il Senegal. Il capitano del Milan ha subito un gol sul primo palo da Mbaye abbastanza evitabile, risultando altrettanto insicuro anche in un paio di altre occasioni.
Milan, le parole di Frey su MaignanFrey si è dichiarato preoccupato per il rendimento di Maignan, affermando che non è da lui offrire prestazioni del genere
"Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro. Non è da lui, perché solitamente è un portiere molto carismatico. Spero sia stato solo un episodio. La Francia resta una delle favorite per la vittoria finale, ma occhio alle sorprese. Ho visto della Nazionali potenzialmente inferiori che invece hanno fatto delle grandi partite”.
Milan, quale futuro per Maignan?Lo scorso 31 gennaio, Maignan ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2031, ma il recente licenziamento di Allegri e del suo staff sta facendo vacillare le certezze del capitano. Il giocatore, infatti, era particolarmente legato a Filippi e proprio questo rapporto lo aveva portato ad estendere il proprio accordo con il club rossonero. Negli ultimi giorni, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il suo agente Jonathan Kebe starebbe tastando il terreno per proporlo a qualche club di Premier League. Tuttavia, il nuovo tecnico Ruben Amorim è pronto a bloccare tutto e lo ha già fatto sapere al francese attraverso una telefonata.
Milan, i possibili sostituti di MaignanSecondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', in caso di addio di Mike Maignan, il Milan potrebbe puntare su un profilo italiano. I nomi in cima alla lista sono quelli di Elia Caprile (portiere del Cagliari) e Marco Carnesecchi (Atalanta). Attenzione, però, anche all'anticipazione riportata in esclusiva dalla nostra redazione che vede anche il numero uno del Friburgo Noah Atubolu tra i possibili candidati.
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