Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Firenze', Sebastian Frey si è espresso sulle prestazioni di Mike Maignan al Mondiale. Il portiere francese non ha brillato all'esordio in Coppa del Mondo dei transalpini contro il Senegal. Il capitano del Milan ha subito un gol sul primo palo da Mbaye abbastanza evitabile, risultando altrettanto insicuro anche in un paio di altre occasioni.

Milan, le parole di Frey su Maignan

"Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro. Non è da lui, perché solitamente è un portiere molto carismatico. Spero sia stato solo un episodio. La Francia resta una delle favorite per la vittoria finale, ma occhio alle sorprese. Ho visto della Nazionali potenzialmente inferiori che invece hanno fatto delle grandi partite”.

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