Il recente esonero di Massimiliano Allegri e del resto della società, ha acceso diversi interrogativi sul futuro di Adrien Rabiot. Come appreso dalla nostra redazione, il Napoli è sulle tracce del giocatore, complice soprattutto l'imminente approdo del tecnico toscano in panchina. Il Milan, però, può contare su un contratto valido fino al 2028 e non è disposto a fare sconti a De Laurentis. La volontà del centrocampista francese potrebbe essere decisiva, così come l'ammontare della cifra che il club campano sarebbe disposto a versare nelle casse di Via Aldo Rossi.