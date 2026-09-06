L'ultima operazione in uscita della finestra estiva di calciomercato del Milan è stata la cessione temporanea di Youssouf Fofana. Dopo una rocambolesca trattativa con il Lione, il centrocampista francese classe 1999 si è trasferito in prestito secco al Siviglia, che coprirà interamente il suo stipendio da 5,5 milioni di euro (lordi). A pochi giorni dalla presentazione, il giocatore ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sui canali ufficiali del club spagnolo.

Ex Milan, le parole di Fofana al Siviglia

“È stata una giornata un po’ assurda. L'inizio è stato parecchio caotico, ma alla fine sono davvero felice di essere qui. Per me era la soluzione migliore: ho considerato la storia di questo club e la situazione attuale. Volevo proprio dare una mano a far ripartire il Siviglia, per riportarlo ai livelli a cui ci ha abituato negli ultimi anni”.

ha iniziato raccontando le ragioni che lo hanno portato ad accettare l'offerta del

Oltre al blasone di cui parla Fofana, la trattativa è andata in porto anche a causa dei problemi emersi con il Lione. Il centrocampista era ad un passo dal ritorno in Francia, ma i problemi sulla cessione dell'omonimo Malick Fofana da parte dei 'Gones' ha bloccato l'affare, portando il giocatore a scegliere il Siviglia.

Sulle proprie caratteristiche

“Sono un calciatore capace di adattarsi bene ai momenti difficili e al tipo di avversario che si trova davanti. Mi piace rendermi utile per i compagni e diventare una soluzione in più per la squadra durante la partita”.

Sulla prestazione dei compagni contro l’Athletic Bilbao

“Ho seguito la gara e ho notato come la squadra abbia preso il controllo, specialmente dopo che loro sono rimasti in dieci. Mi ha impressionato la gestione del gioco e la facilità con cui sono arrivati i tre gol”.

Le motivazioni di Fofana

“La cosa che desidero di più è ritrovare il piacere di giocare a calcio. Non chiedo molto altro. Sono arrivato per dare il mio contributo al gruppo: quando il mister e la squadra avranno bisogno, io sarò pronto”.

Sullo stadio Sánchez-Pizjuán e il saluto ai tifosi

“Lo stadio mi dà l'idea di una vera pentola a pressione, dove la carica sale minuto dopo minuto. Sinceramente non vedo l'ora di giocarci e vivere quell'atmosfera. Ai tifosi dico solo che sono davvero entusiasta di questa nuova avventura: è successo tutto alla velocità della luce, ma sono felicissimo di essere qui. Ci vediamo presto allo stadio”.

Successivamente, il francese ha spiegato quali siano le proprieBreve commento anche sull'ultimache si è imposto perha spiegato come il suo desiderio sia quello diemozione che - a quanto pare - aveva perso al Milan:Per conludere,ha lasciato un breve commento sulloe un appello ai