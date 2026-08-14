Fofana fuori progetto. Capello: "Credo che Amorim voglia puntare con decisione su Jashari"

Il Milan e Ruben Amorim hanno deciso chi non farà parte del nuovo progetto rossonero: sono quattro i giocatori messi fuori e che non si sono allenati con la squadra. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku dovranno lasciare il Diavolo e infatti non faranno neanche parte dell'ultima amichevole contro il Manchester United.

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Il parere di Capello sulla mediana: la scommessa Jashari e il fattore Modrić

"Io credo che l’allenatore voglia puntare con decisione su Jashari, che magari vede adatto al suo stile di gioco. Il Milan, però, dipenderà moltissimo da Modrić, che a settembre compie 41 anni...".

L'ex allenatoreha parlato anche della mediana e della partenza di Fofana nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport.Ecco il suo pensiero:

Il mediano croato, con Allegri in panchina, ha giocato praticamente tutte le partite della scorsa stagione, ma quest'anno sarà diverso, banalmente perché il Milan giocherà anche l'Europa League non solo campionato e Coppa Italia. Aumentano le partite e serviranno quindi le alternative per la mediana, altrimenti il Milan può correre un bel rischio.

La pensa così anche Capello:

"Beh, il croato non potrà giocarle tutte. Dietro di lui hai Comotto, ragazzo molto interessante che è giusto mantenere in rosa. Poi Ricci, giocatore affidabile, e Musah, che forse Amorim giudica congeniale al suo gioco di possesso, essendo bravo nella conduzione. Lo è decisamente meno nello smistamento del pallone e nelle letture tattiche, però".

Rabiot avanzato e le nuove gerarchie di Ruben Amorim

Vedremo se questi calciatori basteranno ad Amorim: ricordiamo poi che, sempre secondo la rosea, il piano dell'allenatore portoghese sarebbe quello di

Se così fosse, chiaro che Modrić e Jashari partirebbero come chiari titolari del reparto. Una coppia interessante e che potrebbe anche funzionare. Sarà molto interessante continuare a seguire anche lo sviluppo di Comotto, giovane mediano rossonero che Amorim ha voluto tenere in prima squadra.