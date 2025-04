Figo su Ancelotti: “Strano mettere in discussione un allenatore che ha vinto tutto”

“Questa è una domanda per Florentino Pérez, ma sinceramente… Io sono nel calcio da tanti anni e so bene quanto la memoria sia corta, contano solo i risultati più recenti. Forse è una questione legata al fatto che si tratta del Real Madrid, ma mi sembra davvero strano che si metta in discussione un allenatore come Ancelotti. Mi ha colpito che, subito dopo una partita di Champions, l’unica domanda in conferenza stampa fosse sul suo futuro. Ha vinto tutto, dimostra ogni anno il suo valore… Non si può vincere sempre nel calcio, ecco perché questa situazione mi ha sorpreso parecchio.”